Письменниця Марія Матіос судиться з Шевченківським комітетом

Лауреатка Шевченківської премії Марія Матіос вважає незаконним своє звільнення з посади секретаря Шевченківського комітету.

З цього приводу письменниця позивається проти Шевченківського комітету. У п’ятницю, 10 грудня, відбулося вже третє засідання Окружного адміністративного суду Києва, який розглядає позов.

Письменниця вимагає відновлення її на посаді і виплати компенсації за вимушену перерву у роботі. Як пояснила пані Марія Матіос журналістам, її цікавлять не гроші, а приклад для інших. Бо якщо відомі люди будуть мовчки ковтати несправедливість і дозволяти новій владі беззаконня, що вже тоді говорити про пересічних українців. Тому свою справу Марія Матіос вважає принциповою, – пише "Друг читача".

Сторони обмінялися аргументами. Наступне засідання призначено на 13 січня.

Довідка

У липні 2010 року Президент України Віктор Янукович видав указ, яким затверджує новий персональний склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. Головою нового складу Комітету буде Борис Ілліч Олійник – поет, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, а заступником голови Комітету призначено Вікторію Вікторівну Костюченко.

Нагадаємо, у складі Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, затвердженому Указом президента України В. А. Ющенком від 8 грудня 2008 року, головою Комітету був Микола Григорович Жулинський – літературознавець, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, а заступником голови Комітету – Марія Василівна Матіос, письменниця, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Зазначимо, цього року на виплату Шевченківських премій виділено 1,3 млн грн - розмір Шевченківської премії зменшено на 40 тисяч гривень.