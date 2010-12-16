Міхалков бачить у майбутньому Україну та Росію як одну державу

Відомий російський кінорежисер Нікіта Міхалкова вважає, що років через 10 Україна та Росія будуть однією державою.

"Я думаю, що буде одна країна. Ми однієї крові, одних лінощів, однієї ніжності, упертості", - заявив режисер, відповідаючи на запитання, як він оцінює відносини України та Росії через 10 років.

"Я приїжджаю сюди, мені ставлять штамп у паспорті - мене це мало хвилює. Це не може порушити моє ставлення до цих людей і до цієї разюче красивої країни", - додав режисер.

Улітку відомий український письменник Юрій Андрухович висловив думкупро можливе відокремлення від України східної її частини та Криму.

Українська правда