Оприлюднені саундтреки-претенденти на Оскар

Американська кіноакадемія оприлюднила лонг-ліст (довгий список) саундтреків, що претендують на премію Оскар. До списку увійшла 41 композиція.

До лонг-лісту увійшли три пісні з мюзиклу Стівена Ентіна Бурлеск, в якому зіграли відомі співачки – Крістіна Агілера і Шер. Фільм вийшов на екрани США 24 листопада 2010 року. В український і російський прокат картина вийде в лютому 2011 року, повідомляє BBC News.

Згідно з існуючими правилами, в шорт-ліст зможуть увійти не більше двох пісень з Бурлеска.

У лонг-ліст також увійшли пісні, які актриса Гвінет Пелтроу виконує у фільмі Любов мене не зрадить (Country Strong). Пелтроу в цій картині грає зірку кантрі-музики Келлі Кантер. У фільмі також задіяний Тім Макгро, вкрай популярний у США кантрі-виконавець.

Одну з вищезгаданих пісень Пелтроу виконує дуетом з Макгро, причому автором музики став чоловік актриси, лідер групи Coldplay Кріс Мартін.

Остаточний список претендентів на премію складатиметься лише з п`яти пісень. Шорт-ліст оголосять 25 січня 2011 року. Церемонія вручення Оскарів відбудеться 27 лютого 2011 року.

Нагадаємо, нещодавно був оголошений лонг-ліст фільмів-претендентів на Оскар в категорії Найкращі спецефекти.

1 грудня Американська кіноакадемія оприлюднила списки короткометражних фільмів і мультфільмів, номінованих на премію Оскар.

У жовтні були оголошені фільми-номінанти на Оскар в категорії Найкращий іноземний фільм. А в листопаді був оприлюднений список з повнометражних мультфільмів-претендентів на Оскар.



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