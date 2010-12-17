Сьогодні запалять головну новорічну ялинку

Сьогодні, 17 грудня, в Києві запалять головну новорічну ялинку країни. На святі очікується присутність Президента України Віктора Януковича та керівництва міста.

На заході також планується візит митрополита Української православної церкви Московського патріархату Володимира та інших офіційних осіб.

Для оформлення каркасу головної новорічної ялинки країни використовували близько 450 живих ялинок. Висота ялинки - 35 метрів.

За словами начальника Головного управління культури і мистецтв Київської міської держадміністрації Світлани Зоріної, світлове оформлення головної новорічної ялинки країни в цьому році буде вертикальним. Також вперше в художньому оформленні ялинки переважатимуть національні мотиви - елементи традиційного українського орнаменту.

Головна новорічна ялинка країни буде прикрашена 1,200 ліхтариками, і світитиметься п`ятьма кольорами. Також її прикрасять 160 нових ялинкових іграшок, розмір кожної - 1-1,5 метрів.

Начальник Головного управління внутрішньої політики Марина Хонда додала, що з 16 грудня по 19 січня відбудеться різдвяний ярмарок.

Також, за її словами, під час запалювання ялинки 17 грудня буде включено новорічне освітлення в центрі столиці, для чого було закуплено 10 тисяч світлодіодних гірлянд протяжністю 150 км.

Крім того, 31 грудня відбудеться парад-маскарад, до якого будуть залучені професійні актори (Київська академія муніципального духового оркестру, ансамбль барабанщиків, шоу-театр на ходулях та інші).

Це буде світлова хода, до якої зможе приєднатися кожен охочий, одягнений в світловий костюм.

Також на Майдані Незалежності буде організовано лазерне шоу.

Начальник Головного управління національностей та релігій Ольга Власенко зазначила, що в період свят буде проведено різдвяний вертеп, для участі в якому прибудуть представники Луцької духовної семінарії, а завершить дійство Академічний ансамбль пісні і танцю внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ з програмою з популярних пісень естради та колядок.

Відбудеться вертеп на Майдані Незалежності з боку Михайлівської вулиці.

За словами заступника голови міськадміністрації Леоніда Новохатька, цього року на проведення новорічних заходів було виділено 1,5 млн гривень.

"Якщо минулого року на всі заходи, в тому числі на тисячі подарунків від Святого Миколая (19 грудня), до 19 січня було виділено 1,4 млн гривень, то цього року - на 100 тисяч більше за рішенням Київради", - зазначив Новохатько.

Новохатько додав, що безкоштовні подарунки отримають п`ять тисяч дітей-сиріт.

Участь у заході Новорічна ялинка, який відбудеться в Національній музичній академії ім. Чайковського, візьмуть 12 тисяч дітей.

ЛIГАБiзнесIнформ