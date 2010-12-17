Адвокати Кіркорова і Яблокової зустрілися в Мировому суді

У четвер, 16 грудня, адвокати російського співака Філіпа Кіркорова і режисера церемонії Золотий грамофон Марини Яблокової зустрілися у Мировому суді в Москві.

Незважаючи на те, що їхні клієнти помирилися, адвокатам потрібно було дотримати процесуальні норми. У четвер суддя Жанна Пархоменко роз`яснила сторонам їх права, зокрема, право на примирення і наслідки його реалізації.

Остаточно вони поставлять крапку в судовому процесі 22 грудня. Саме тоді Мировий суд проведе засідання, на якому розгляне питання про затвердження мирової угоди між співаком Кіркоровим і Яблоковою.

Адвокат співака Олександр Добровінський після закінчення судового засідання повідомив журналістам, що Кіркоров задоволений укладенням мирової угоди з режисером Яблоковою і навіть обіцяє їй новорічний подарунок.

"Філіп задоволений, що все це закінчилося, він обіцяє новорічний подарунок, напевно, він заспіває", - сказав адвокат.

Відповідаючи на питання про причини укладення перемир`я, Добровінський припустив, що "подіяв розум всіх сторін".

Добровінський і адвокат Яблокової Сергій Жорін після закінчення засідання одностайно оголосили пресі, що умови угоди є конфіденційними і не можуть бути розголошені.

"Повірте, у них немає нічого страшного, нічого такого, що могло б викликати підвищений інтерес, просто в цій справі було занадто багато бруду і ми вирішили обмежити цей потік", - повідомив Добровінський.

У свою чергу Жорін висловив надію на те, що конфлікт вичерпаний і його продовження не буде.

"Конфлікт завершено, але процесуальне законодавство вимагає від нас з`явитися до суду знову і закріпити угоду", - пояснив адвокат.

За інформацією Добровінського, мирова угода між Кіркоровим і Яблоковою стала можливою, в тому числі, на умові знищення відеозапису інциденту, що стався.

"Ми поховали цю плівку з почестями", - сказав Добровінський, додавши при цьому, що в нього зберігся дублікат відеозапису.

На питання, чи зустрічалися Кіркоров і Яблокова під час підписання мирової угоди, адвокат відповів:

"На вчорашній зустрічі були присутні всі зацікавлені сторони. Ми дуже душевно посиділи з адвокатом Марини Сергієм Жоріним, наш миротворець Павло Кучерена відкрив пляшку коньяку. І слава богу, справа закінчилася миром".

Відповідаючи на питання, чому Кіркоров не прийшов сьогодні до суду, Добровінський сказав: "Не королівська це справа, по судах ходити".

Нагадаємо, що в ніч на 16 грудня режисер церемонії Золотий грамофон Марина Яблокова, яка звинуватила Філіпа Кіркорова в побитті, уклала мирову угоду зі співаком. При цьому адвокат співака заявив, що Яблокова відмовилася від грошей, запропонованих Кіркоровим.

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Конфлікт між Яблоковою і Кіркоровим стався 6 грудня 2010 року на репетиції в Кремлівському палаці перед виступом співака на Золотому грамофоні-2010. Жінка звинуватила Кіркорова в побитті і звернулася в міліцію з проханням порушити кримінальну справу стосовно співака.

Кіркоров, який спочатку заперечував свою провину, згодом перепросив Яблокову і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, нападами якої він страждає двічі на рік і яка супроводжується втратою пам`яті. Співак пройшов обстеження в ізраїльській клініці, де лікарі не знайшли психічних відхилень.

Корреспондент із посиланням на Комсомольская правда, РИА Новости

