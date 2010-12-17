Український мільярдер гулятиме в Куршевелі

Французька преса пише про вечірку за 5 млн євро, присвячену 50-річчю певного українського олігарха.

Стало відомо, що на модному гірськолижному курорті Куршевель у Франції один із українських мільярдерів готує грандіозну вечірку до свого 50-річного ювілею.

Про це пише французька преса. Але прямо ім`я цього мільярдера французькі газети не називають, хоча українські інтернет-джерела вже заявляють, що мова йде про Віктора Пінчука, посилаючись саме на французькі ЗМІ.

Кореспондентка Української Служби Бі-Бі-Сі в Парижі Алла Лазарева продивилася французькі газети, і ось її підсумок: "Французька преса дуже обережна. Вони кажуть про українського мільярдера, такого, який святкує свій день народження оцими днями, і кажуть, що свято відбудеться цієї суботи, себто 18-го числа. Але прямо ніхто імен не називає".

Кореспондент Бі-Бі-Сі каже, що передивилася приблизно 20 публікацій - і більш-менш впливових, і зовсім невпливових регіональних місцевих видань.

Вона зауважує, що у Франції - на відміну від держав англолосаксонської культури - більше оберігається право на приватність. Можливо, організатори свята в Куршавелі теж пообіцяли якусь конфіденційність замовнику.

Алла Лазарєва додає: "Я бачила, що колеги намагалися взяти у них інтерв’ю, але ніхто прямо не каже. Кажуть, що це людина, яка часто тут буває, яка святкує тут свої дні народження, і цього разу це було 50 років. Методом виключення виходить, що оскільки пан Пінчук святкував 14-го числа свої 50 років, то напевно, що це він. Але жодне французьке видання його не назвало".

Французькі журналісти оцінюють вартість організації свята в 5 мільйонів євро. Пишуть про те, що будують "Шапіто" на 2 тисячі квадратних метрів. Що запрошено понад 3000 осіб. Що майданчик під святкування має розмір великого футбольного поля. Що кожен метр цього футбольного поля коштує 12 євро на добу.

Пишуть, що вечірку обслуговуватиме дуже відомий у Західній Європі шеф-кухар Ален Дюкасс.

Запрошено цирк "Дю Солей", це Сонячний цирк з Канади, один з найвідоміших в світі. Пишуть, що діти, які будуть відпочивати в Куршевелі, матимуть можливість подивитися на репетиції цього цирку.

Як каже Алла Лазарєва, в Куршевелі щасливі кожного разу, коли у них відбуваються подібні такі свята, тому що це заробіток - і піар. "Куршевель тримається репутації такого елітного східноєвропейського перехрестя, де всі ці олігархи і навколоолігархічні кола спілкуються, знайомляться, налагоджують свої справи. Тобто для них це тільки добре", - додає кореспондент Бі-Бі-Сі в Парижі.

Корреспондент

