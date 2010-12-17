Виходить перша за 20 років книга Ліни Костенко

Виходить перша за останні 20 років нова книга української поетеси, лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Ліни Костенко – прозовий роман Записки українського самашедшого.

Книга з`явиться в книжкових магазинах України до Дня Святого Миколая, 19 грудня. Записки українського самашедшого вийдуть у видавництві А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.

Про це повідомляється на сайті видавництва.

Раніше засновник і директор видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА Іван Малкович розповідав, що Записки українського самашедшого – перший том майбутньої трилогії про сучасну Україну, повідомляє ZAXID.net.

За його словами, книга є сумішшю художньої літератури, щоденників і публіцистики.

Нагадаємо, що 19 березня 2010 року українська поетеса Ліна Костенко відзначила свій 80-річний ювілей.



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