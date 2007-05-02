Українські спелеологи відкрили нову карстову печеру

Унікальну карстову печеру відкрили українські спелеологи на території заповідника карстових печер у межиріччі Дністра, Серету й Збруча Тернопільської області. Печера, названа "музейною", - можливо, найдовша у світі.

Як повідомив ІТАР-ТАРС директор краєзнавчого районного музею Михайло Сохацький, "виявити новий підземний лабіринт вдалося лише після того, як ентузіасти-спелеологи провели водовідвідний канал й відкачали воду. Завдяки цьому знайшли вузький коридор, через який потрапили в нову неймовірно красиву печеру".

Карстові печери на заході України утворилися 20 млн. років тому шляхом розмивання гіпсових порід підземними водами. Ці процеси тривають і сьогодні. Загалом в Україні понад 60 печер. У них завжди багато туристів, проводяться змагання. Влада Тернополя почала розробку правил відвідування цих печер. До роботи залучені екологи, представники українських спелеоклубів, фахівці в сфері туризму, депутати обласної ради.