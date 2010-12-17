Директор музею Гуггенхайма розповів, як зробити музей популярним
"Українським художникам дуже важко"
Директор знаменитого музею Гуггенхайма Річард Армстронг розповів про те, як зробити музей популярним, про шкоду безкоштовного мистецтва, про стартові можливості українських художників і про нестримне прагнення людства "помацати" все своїми очима.
В українську столицю Армстронг приїхав на вручення міжнародної премії Future Generation Art Prize – нагороди для найкращого молодого художника, заснованої фондом Віктора Пінчука.
Вперше цей знавець сучасного мистецтва, найкращі екземпляри якого представлені в музеях Гуггенхайма в США та Іспанії, побував у Києві на відкритті виставки відомого німецького фотохудожника Андреаса Гурського. І зараз, через два роки, Армстронг у розмові з Корреспондентом визнав, що приїхав уже в нове, значно сучасніше місто.
"Київ – чудове місто XVIII-XIX ст. з втручаннями XX століття – деякими вдалими, а деякими й не дуже. А зараз воно вийшло на дорогу в XXI століття. І, по-моєму, не дуже відрізняється від Західної Європи. Я почуваюся тут дуже комфортно. Єдине, що мене збиває з пантелику – кириличний алфавіт (посміхається). Якби не це, я був би більш ніж щасливий", - поділився враженнями з Корреспондентом Армстронг.
Він уважає, що премія Future Generation Art Prize не тільки дає прекрасну можливість художникам показати себе, але й допоможе українцям краще пізнати сучасне мистецтво, а також показати свою культуру гостям – "людям, які не так багато знають про Україну".
У той же час Армстронг відзначає, що українським художникам дуже важко потрапити на світовий ринок.
"Це дуже важко, особливо сидячи тут, у Києві. І через те, що в України обмежені засоби для демонстрації своєї творчості світу, надзвичайно важливо, що все активне співтовариство художників, представників галерей і музеїв, кураторів і критиків приїжджає до Києва, бачить місто, художників, і те, що тут відбувається", - вважає директор Гуггенхайма.
За його словами, Future Generation Art Prize – це чудовий початок.
"У вас прекрасна культура, цікава історія, і коли світова спільнота познайомиться з цим ближче, ви відчуєте себе більш залученими до світових процесів", - вважає мистецтвознавець.
"Але, чесно кажучи, у мене таке відчуття, що це все вже в якомусь сенсі було. Київ стояв на перехресті культур і цивілізацій. І, можливо, це ж відбувається й зараз", - додав він.
Корреспондент