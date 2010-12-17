Директор музею Гуггенхайма розповів, як зробити музей популярним

Директор знаменитого музею Гуггенхайма Річард Армстронг розповів про те, як зробити музей популярним, про шкоду безкоштовного мистецтва, про стартові можливості українських художників і про нестримне прагнення людства "помацати" все своїми очима.

В українську столицю Армстронг приїхав на вручення міжнародної премії Future Generation Art Prize – нагороди для найкращого молодого художника, заснованої фондом Віктора Пінчука.

Вперше цей знавець сучасного мистецтва, найкращі екземпляри якого представлені в музеях Гуггенхайма в США та Іспанії, побував у Києві на відкритті виставки відомого німецького фотохудожника Андреаса Гурського. І зараз, через два роки, Армстронг у розмові з Корреспондентом визнав, що приїхав уже в нове, значно сучасніше місто.

"Київ – чудове місто XVIII-XIX ст. з втручаннями XX століття – деякими вдалими, а деякими й не дуже. А зараз воно вийшло на дорогу в XXI століття. І, по-моєму, не дуже відрізняється від Західної Європи. Я почуваюся тут дуже комфортно. Єдине, що мене збиває з пантелику – кириличний алфавіт (посміхається). Якби не це, я був би більш ніж щасливий", - поділився враженнями з Корреспондентом Армстронг.

Він уважає, що премія Future Generation Art Prize не тільки дає прекрасну можливість художникам показати себе, але й допоможе українцям краще пізнати сучасне мистецтво, а також показати свою культуру гостям – "людям, які не так багато знають про Україну".

У той же час Армстронг відзначає, що українським художникам дуже важко потрапити на світовий ринок.

"Це дуже важко, особливо сидячи тут, у Києві. І через те, що в України обмежені засоби для демонстрації своєї творчості світу, надзвичайно важливо, що все активне співтовариство художників, представників галерей і музеїв, кураторів і критиків приїжджає до Києва, бачить місто, художників, і те, що тут відбувається", - вважає директор Гуггенхайма.

За його словами, Future Generation Art Prize – це чудовий початок.

"У вас прекрасна культура, цікава історія, і коли світова спільнота познайомиться з цим ближче, ви відчуєте себе більш залученими до світових процесів", - вважає мистецтвознавець.

"Але, чесно кажучи, у мене таке відчуття, що це все вже в якомусь сенсі було. Київ стояв на перехресті культур і цивілізацій. І, можливо, це ж відбувається й зараз", - додав він.

Корреспондент