«Ангелятко» визнали кращим дитячим журналом України

Удруге дитячий журнал «Ангелятко», що видається у Львові, отримує заслужену перемогу на Всеукраїнському конкурсі на краще періодичне друковане видання для дітей та юнацтва. Найвищу відзнаку в галузі дитячої періодики часопис «Ангелятко» вже отримував 2008 року.

Цей конкурс засновано у 2007 році Державним комітетом радіо і телебачення з метою сприяння розвитку дитячої періодики. Конкурс проводиться у двох номінаціях: «Краще періодичне друковане видання для дітей» та «Краще періодичне друковане видання для юнацтва». Переможці Конкурсу отримують звання лауреата та нагороджуються спеціальним дипломом згідно з кожною номінацією.

Цього року на Конкурс надійшло 19 друкованих періодичних видань: 13 – для дітей, 6 – для юнацтва. Серед конкурсантів – як видання із багаторічною історією, так і новачки. Конкурс оцінювало журі, до складу якого входять представники Міністерства освіти, молоді та спорту, Національної спілки письменників, Національної спілки художників, Національної спілки журналістів України. Переможців конкурсу члени журі визначають шляхом рейтингового голосування, виставляючи за кожне видання бали (від 1 до 5). При оцінюванні дитячої періодики, зокрема, враховували: зміст видання, виховну та навчальну складові; рівень редакційно-видавничої підготовки видання; рівень художнього оформлення; розробку нових тематичних спрямувань; оригінальність дизайнерського рішення, відповідність художнього рішення змісту та цільовому призначенню видання; якість поліграфічного виконання.

– Ця нагорода – каже головний редактор журналу «Ангелятко» Олена Волосевичне, – лише титул, але й моральне зобов’язання давати все найкраще, що можемо, для повноцінного розвитку кожного маленького українця. Саме тому ми щоразу робимо жорсткішими критерії відбору матеріалів для кожного номера, кожної сторінки. Саме тому налагодили систему зворотного зв’язку з дітьми-читачами, їхніми батьками, вихователями, методистами і вчителями. Саме тому кожен малюнок і кожен текст аналізують дитячі психологи. Саме тому ми не стоїмо на місці та започатковуємо нові проекти для дітей. Отож, цьогорічна нагорода свідчить про те, що всі наші зусилля давати дітям тільки найкраще не були марними.

Нещодавно редакція «Країни Ангелят» презентувала новий проект – перший в Україні журнал для незрячих дітей «Ангелятко шрифтом Брайля». Видання можна передплатити у будь-якому поштовому відділенні України.

А з 1 січня 2011 редакція «Країни Ангелят» започатковує ще один проект – «Розмальовки Ангелятка». Це щомісяця 20 сторінок цікавих малюнків, що допоможуть дітям у розвитку дрібної моторики, уваги, мислення, уяви.

Ольга Швед, Львів