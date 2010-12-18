В Україну приїдуть "Вечори французького кіно"

З 27 січня в Києві стартує перший фестивальний проект нового 2011 року "Вечори французького кіно", який подарує українському глядачеві можливість побачити новітні фільми Франції абсолютно різних жанрів і напрямів.

У програмі фестивалю зібрано знакові картини останнього сезону: нова драма Франсуа Озона "Притулок", треш-хоррор-комедія "Гума" Квентіна Дюпьє, фільм "Моя дівчинка не хоче" Крістофа Оноре, "Завірена копія" Аббаса Кіаростамі з Жюльєт Бінош у головній ролі та фантастичний-апокаліптичний фільм "Останній романтик планети земля" з Матьє Амальріком у головній ролі.

Фестиваль стартує в столичному кінотеатрі "Україна", потім продовжиться в кінотеатрах Харкова, Львова, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська, Одеси, Севастополя. Усі фільми демонструються на мові оригіналу з субтитрами.

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