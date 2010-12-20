Український художник отримав міжнародну премію ім. Малевича

Український митець Стас ВОЛЯЗЛОВСЬКИЙ став переможцем міжнародного конкурсу живопису й отримав премію імені Казимира Малевича – визначного митця початку ХХ століття, засновника стилю супретизму, поляка, народженого у Києві.

Як передає “Радіо Свобода”, С.ВОЛЯЗЛОВСЬКИЙ отримав грошову винагороду у розмірі 13 тис. євро та тримісячну резиденцію (стажування) у польському Центрі сучасного мистецтва «Уяздовський Замок» (Варшава).

На цьогорічний конкурс кандидатуру 39-річного С.ВОЛЯЗЛОВСЬКОГО висунули Херсонський міський центр молодіжних ініціатив, українська Фундація «Культурний проект» та німецький Фонд підтримки мистецтва.

За словами голови журі – директора Польського інституту у Києві Ярослава ГОДУНА, конкурс «символізує нерозривність поколінь митців та сприяє розвиткові сучасного мистецтва України, Польщі, цілого світу».

Премію імені Малевича заснував польський уряд за підтримки міжнародних мистецьких фундацій у 2008 році з нагоди 130-річчя від дня народження митця. Премією нагороджують молодих українських митців, які отримали визнання і в Україні, і на міжнародній арені.

До складу журі конкурсу входять відомі мистецтвознавці та куратори з України, Польщі, Німеччини, інших країн ЄС.