Денч визнали найкращою театральною актрисою

Читачі авторитетної британської газети про театр The Stage визнали Джуді Денч найкращою театральною актрисою усіх часів.

Рейтинг газети The Stage, заснованої в 1880 році, складався таким чином: експерти індустрії запропонували список з 10 найкращих, на їх думку, акторів, після чого за них голосували читачі видання, повідомляє The Guardian.

Очевидну перевагу за кількістю голосів мали ті актори, які ще живі. Зокрема, вони зайняли місця з другого по четверте (Мегі Сміт, Марк Райленс і Іен Маккеллен відповідно).

На п`ятому місці опинився легендарний актор Лоуренс Олів`є, який помер у 1989 році і грав на сцені близько 60 років. Дев`яте місце в списку зайняла Ванесса Редгрейв.

"У мене абсолютно немає слів, це те, заради чого варто жити", - сказала 76-річна Джуді Денч виданню.

Актриса почала свою кар`єру в 1957 році у складі трупи театру Old Vic в Ліверпулі. За роль леді Макбет в 1977 році Денч отримала свою першу престижну британську театральну премію імені Лоуренса Олів`є, пізніше актриса удостоювалася її ще шість разів.

Денч знаменита і за роботами у мюзиклах, і як кіноактриса. У 1999 році восьмихвилинна роль королеви Єлизавети Першої у фільмі Закоханий Шекспір принесла їй Оскара.

Нагадаємо, що в березні 2010 року було оголошено лауреатів 34-ї премії Олів`є (Laurence Olivier Awards) - однієї з головних театральних нагород англомовного світу. Найкращою актрисою була визнана зірка Голівуду Рейчел Вайс (Rachel Weisz), актором - Марк Райланс.

А в червні в Нью-Йорку відбулася 64-та церемонія вручення нагород Тоні, яку називають театральним Оскаром. У номінації Найкраща драматична актриса року перемогла голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон.

Корреспондент