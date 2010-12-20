Денч визнали найкращою театральною актрисою
"Це те, заради чого варто жити"
Читачі авторитетної британської газети про театр The Stage визнали Джуді Денч найкращою театральною актрисою усіх часів.
Рейтинг газети The Stage, заснованої в 1880 році, складався таким чином: експерти індустрії запропонували список з 10 найкращих, на їх думку, акторів, після чого за них голосували читачі видання, повідомляє The Guardian.
Очевидну перевагу за кількістю голосів мали ті актори, які ще живі. Зокрема, вони зайняли місця з другого по четверте (Мегі Сміт, Марк Райленс і Іен Маккеллен відповідно).
На п`ятому місці опинився легендарний актор Лоуренс Олів`є, який помер у 1989 році і грав на сцені близько 60 років. Дев`яте місце в списку зайняла Ванесса Редгрейв.
"У мене абсолютно немає слів, це те, заради чого варто жити", - сказала 76-річна Джуді Денч виданню.
Актриса почала свою кар`єру в 1957 році у складі трупи театру Old Vic в Ліверпулі. За роль леді Макбет в 1977 році Денч отримала свою першу престижну британську театральну премію імені Лоуренса Олів`є, пізніше актриса удостоювалася її ще шість разів.
Денч знаменита і за роботами у мюзиклах, і як кіноактриса. У 1999 році восьмихвилинна роль королеви Єлизавети Першої у фільмі Закоханий Шекспір принесла їй Оскара.
Нагадаємо, що в березні 2010 року було оголошено лауреатів 34-ї премії Олів`є (Laurence Olivier Awards) - однієї з головних театральних нагород англомовного світу. Найкращою актрисою була визнана зірка Голівуду Рейчел Вайс (Rachel Weisz), актором - Марк Райланс.
А в червні в Нью-Йорку відбулася 64-та церемонія вручення нагород Тоні, яку називають театральним Оскаром. У номінації Найкраща драматична актриса року перемогла голлівудська актриса Скарлетт Йоханссон.