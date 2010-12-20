Провідник ОУН Степан Бандера став Почесним громадянином Луцька.

Таке рішення прийняли депутати Луцької міської ради, повідомили УНІАН у прес-службі міськради.

У рішенні, зокрема, йдеться, "враховуючи вагому історичну роль головного провідника Організації українських націоналістів (революційної) Степана Бандери та його значний особистий внесок, героїзм і самопожертву у національно-визвольній боротьбі, спрямованої на здобуття Україною незалежності" міська рада вирішила присвоїти посмертно звання "Почесний громадянин міста Луцька" С.Бандері.

Рішення міської ради вступає в дію з 1 січня 2011 року.

Як повідомлялося, наразі звання Почесний громадянин Луцька присвоєно 22 особам.