Іранцям показали документальну відповідь ”300 спартанцям”

У Тегерані експертам показано документальний фільм "Слава Персеполя" ("Glory of Persepolis"), який в Ірані вважають "гідною відповіддю" на фільм-комікс Зака Снайдера "300 спартанців" ("300"). У картині розповідається про культурні й наукові досягнення стародавніх персів в епоху греко-персидських воєн, повідомляє національне іранське агентство IRNA.ir.

Нагадаємо, що "300 спартанців" викликали в Ірані хвилю обурення, а представники країни в ООН заявили протест, оскільки картина, із їхньої точки зору, є "грубою спробою представити персів втіленням зла й морального розкладання".

У Сполучених Штатах фільм Снайдера, екранізація "графічної новели", тобто комікса Френка Міллера про протистояння спартанців на чолі з царем Леонідом війську персидського царя Ксеркса, за п`ять тижнів прокату заробив понад 200 мільйонів доларів.

Лента.ru