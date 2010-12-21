Трилер Початок з ДіКапріо посів перше місце за рейтингом IMDB

Найбільший у світі сайт про кіно IMDB опублікував рейтинг Топ-20 найкращих фільмів 2010 року.

Список склали за результатами голосування зареєстрованих відвідувачів ресурсу, що вважається одним з найавторитетніших сайтів про кіно.

Перше місце посів фантастичний трилер Початок Крістофера Нолана з Леонардо ДіКапріо в головній ролі.

На другому місці опинився мультфільм Історія іграшок-3. Третій рядок посів байопік про засновника Facebook Соціальна мережа.

Мультфільм Як приручити дракона розташувався на четвертому місці, а замикає першу п`ятірку Рапунцель: Заплутана історія.

Чорна комедія Пипець за мотивами коміксу Марка Маллара, що провалилась у прокаті, посіла шосте місце в списку вибору кіноманів.

Далі йдуть Острів проклятих (7 місце), Гаррі Поттер і Дари смерті: Частина I (8), Скотт Пілігрим проти всіх (9) та Місто злодіїв (10).

Джонні Деппа, котрий запам`ятався глядачеві за ролями в Алісі у Країні чудес і Туристі, визнали головною зіркою року, що минає.

Друге і третє місця в рейтингу Топ-25 найкращих акторів дісталися зіркам вампірської франшизи Сутінки Крістен Стюарт і Робертові Паттінсону.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року журнал Entertainment Weekly опублікував щорічний рейтинг Топ-10 найкращих фільмів 2010 року від американського письменника Стівена Кінга.

Корреспондент