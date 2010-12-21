Віра Брежнєва випустила дебютний альбом Любов врятує світ

Українська співачка, телеведуча й актриса Віра Брежнєва, яка прославилася як учасниця групи ВІА Гра, випустила дебютний альбом.

Диск отримав назву Любов врятує світ. Загалом в альбомі 13 треків. Серед них – пісні Костянтина Меладзе Нірвана і Я не граю, а також саундтрек до фільму Кохання у великому місті, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Віри Брежнєвої.

Багато в диску і нових композицій: Якщо будеш сміливіше, Задушу, Я тут. Деякі з них належать перу учасника української Фабрики зірок Стаса Шурінса.

Не залишився альбом і без двох дуетних композицій Брежнєвої – Пелюстками сліз з Dan Balan і Пронто з Потапом. Як бонус на диску присутні два ремікси на пісні Нірвана і Любов врятує світ. Також диск містить п`ять відеокліпів.

"Вихід альбому для мене все одно, що народження дитини. Я вклала в цю роботу багато сил і терпіння, але натомість отримала масу задоволення, - розповіла співачка. - Дуже сподіваюся, що слухачі оцінять диск і знайдуть у моєму альбомі пісню до душі. Якщо цестанеться, то більшої нагороди для себе бажати не стану".

Крім музичної діяльності, Віра Брежнєва продовжує займатися акторством – у березні 2010 року на екрани кінотеатрів вийшла комедія Любов у великому місті-2 з її участю. А минулого четверга, 16 грудня, в прокат вийшла комедія Ялинки, у якій також задіяна Брежнєва.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року російський журнал Glamour назвав Брежнєву Жінкою року.

Корреспондент

