Іспанська поліція знайшла викрадені в листопаді картини Пікассо

Іспанська поліція знайшла 28 творів мистецтва, серед яких роботи Пікассо, Ботеро і Чільіда, загальна вартість яких оцінюється в 5 млн євро.

Поліція вийшла на слід зниклих творів мистецтва після того, як одну з робіт скульптора Едуардо Чільіди злодії здали на металобрухт за 30 євро, повідомляє El Pais з посиланням на прес-службу поліції Мадрида.

Незабаром після цього було знайдено й інші скульптури та картини, серед яких кілька творів чилійського художника Фернандо Ботеро і малюнок Пабло Пікассо.

Усі картини і скульптури знайдено цілими й неушкодженими.

Злодіїв виявити поки не вдалося, хоча момент крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. Раніше в поліції підозрювали, що крадіжку було скоєно на замовлення, однак тепер, після того як стало відомо, що злодії продали скульптуру на металобрухт, ця версія перестала бути основною.

Нагадаємо, що всі ці роботи перебували у вантажівці, яку викрали 27 листопада 2010 року зі складу в Хетафі. Картини перевозили з Кельна, де вони виставлялися, в шість галерей Мадрида і Барселони, що надали ці роботи.

У поліції вважають, що у злодіїв, швидше за все, був спільник серед співробітників компанії, оскільки водій залишив ключ запалювання в замку.

Загальна вартість оцінюється в суму близько 5 млн євро.

Lenta.ru

