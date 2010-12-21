Російський фільм Ялинки покажуть у космосі

Показ російської новорічної комедії Ялинки режисера Тимура Бекмамбетова відбудеться у вівторок, 21 грудня, на Міжнародній космічній станції.

"Уперше світова прем`єра художнього фільму відбудеться в космосі. На роль першого космічного фільму було обрано нову картину Тимура Бекмамбетова Ялинки, - повідомив представник кінокомпанії - організатора показу.

За його словами, космонавти після прем`єрного перегляду фільму розкажуть про свої враження під час сеансу зв`язку з Центром управління польотом в Корольові, на який запросять журналістів.

"За 90 хвилин, поки триває картина, космічна станція здійснить повний виток навколо Землі. Відразу після прем`єри фільму на МКС під час сеансу зв`язку можна буде почути перші відгуки космічних глядачів, і в журналістів буде можливість задати їм питання про фільм Ялинки", - сказав представник кінокомпанії.

Фільм Ялинки вийшов в український прокат минулого четверга, 16 грудня.

Як повідомили Корреспондент.net у кінопрокатній компанії Геміні, у проекті беруть участь: Іван Ургант, Сергій Свєтлаков, Віра Брежнєва, Артур Смольянінов, Микита Пресняков, Марія Порошина, Олександр Домогаров (мл), Ольга Тумайкіна, Сергій Гармаш, Віктор Вержбицький, інтернет-зірка Джиммі та інші відомі актори.

Фільм складається з 9 пов`язаних між собою історій. Режисерами стали: Тимур Бекмамбетов (Нічний дозор, Денний дозор, Особливо небезпечний, Іронія долі. Продовження), Дмитро Кисельов і Олександр Войтинський (Чорна блискавка), Cuba Sanchez, Олександр Андрющенко (музичні кліпи гурту Бі-2, Олександра Ревви), Ярослав Чеважевський (Кука, Щасливий кінець, На морі).

Події комедії відбуваються протягом одного дня в 11 містах: Калінінграді, Казані, Пермі, Уфі, Бавлах, Єкатеринбурзі, Красноярську, Якутську, Новосибірську, Санкт-Петербурзі та Москві.

Герої фільму - таксист і поп-діва, бізнесмен і актор, сноубордист і лижник, студент і пенсіонерка, пожежний та директриса, злодій і міліціонер, гастарбайтер і президент Росії. Всі вони опиняються у самий переддень Нового року в дуже непростій ситуації, вийти з якої їм допоможе лише диво... або Теорія шести рукостискань, згідно з якою кожна людина на землі знає іншу через шістьох знайомих.

Корреспондент