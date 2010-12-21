Бориса Моїсеєва доставили в лікарню з підозрою на інсульт

Російського співака і шоумена Бориса Моїсеєва ввечері в понеділок, 20 грудня, доставили в одну з центральних клінік Москви з нездужанням і підозрою на інсульт.

Після прибуття до лікарні Моїсеєва відразу ж помістили в блок інтенсивної терапії, а потім повезли на комп`ютерну томографію. У понеділок вранці стан здоров`я Моїсеєва не змінився, повідомили в прес-службі Моїсеєва.

"Стан співака оцінюється як важкий. Біля нього постійно перебувають найкращі лікарі клініки, в тому числі черговий реаніматолог. Однак говорити про якісь діагнози поки передчасно. Поки що жоден передноворічний концерт Бориса не скасовано", - розповіли представники співака.

За словами асистента Моїсеєва зі зв`язків з громадськістю Олександра Юдіна, "зараз у ЗМІ з`явилися повідомлення, що Борис паралізований".

"Це не відповідає дійсності, він ходить, рухається, все нормально", - наголосив він.

Сам Моїсеєв просить не нагнітати обстановку щодо свого здоров`я.

"Будь ласка, не лякайте моїх шанувальників. Все буде добре", - сказав співак.

У прес-службі зазначають, що погіршення здоров`я Моїсеєва не дивне на тлі його робочого графіку. За минулі два місяці артист дав понад 40 концертів і знявся в новорічних вогниках всіх центральних телеканалів Росії та України.

Крім того, в середу, 21 грудня Борис Моїсеєв планував влаштувати презентацію свого нового відеокліпу на пісню Я не могу тебя терять. Презентацію довелося перенести на більш пізній термін.

РИА Новости

