Історія про п'яного туриста, що вбив акулу, виявилася жартом
13:05, 21 грудня 2010Культура
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Історія про сп`янілого серба, який самим лише задом вбив у Єгипті акулу, виявилася жартом.
Ім`я серба Драгана Стевіча, який стрибнув з трампліна в Шарм-ель-Шейху та вбив власним задом акулу, відоме мільйонам читачів.
Історію про його "героїчний вчинок" передрукували багато засобів масової інформації по всьому світу.
Але, як з`ясувалося, першоджерелом цієї дивної історії був гумористичний сайт njuz.net (njuz - по-сербськи, новини). Перше "повідомлення" з`явилося 10 грудня.
"Новина" про вбиту акулу та нетверезого серба отримала широке поширення після того, як 16 грудня її виклало англійською мовою македонське агентство MINA, а 19 грудня - передрукував сайт газети New York Post.
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