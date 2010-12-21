Історія про п'яного туриста, що вбив акулу, виявилася жартом

Історія про сп`янілого серба, який самим лише задом вбив у Єгипті акулу, виявилася жартом.

Ім`я серба Драгана Стевіча, який стрибнув з трампліна в Шарм-ель-Шейху та вбив власним задом акулу, відоме мільйонам читачів.

Історію про його "героїчний вчинок" передрукували багато засобів масової інформації по всьому світу.

Але, як з`ясувалося, першоджерелом цієї дивної історії був гумористичний сайт njuz.net (njuz - по-сербськи, новини). Перше "повідомлення" з`явилося 10 грудня.

"Новина" про вбиту акулу та нетверезого серба отримала широке поширення після того, як 16 грудня її виклало англійською мовою македонське агентство MINA, а 19 грудня - передрукував сайт газети New York Post.

Українська правда. Життя