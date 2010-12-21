Сьогодні виходить новий альбом Тіни Кароль

Сьогодні, 21 грудня, українська співачка Тіна Кароль випустила свій четвертий за рахунком студійний альбом, який отримав назву 9 жизней.

До альбому увійшли 13 пісень, в тому числі і три україномовні композиції. Серед треків, що увійшли до альбому, є вже відомі Не бойся, Шиншилла, РадиоBaby і Не дощ, а також абсолютно нові пісні - 9 жизней (Микроволновка), Я не беру трубку, Зачем я знаю, Переживем измены, Я скажу "Да" і інші.

Диск 9 жизней записувався в Лондоні. Над новим альбомом Кароль працювала два роки. Як зізнається сама співачка, значна частина часу пішла на відбір матеріалу, повідомили Корреспондент.net у прес-службі Тіни Кароль.

"Це дуже копіткий період, я відібрала майже тридцять пісень, які мені дуже подобалися і продовжувала відсівати далі, поки не отримала ті тринадцять, які й склали альбом. Не знаю, можливо, в майбутньому я зроблю програму Невидане, бо ті пісні, які не увійшли, вони зовсім не гірші, просто для них має прийти свій час і настрій", - сказала співачка.

Диск 9 жизней виходить двома тиражами: просто альбом і альбом разом з DVD сольного концерту у Києві.

Напередодні співачка побувала на заводі, де друкується диск, і власноруч запустила верстат, який надрукував обкладинку нової платівки. Крім того, Тіна Кароль залишила автограф усередині першої тисячі альбомів, тому для її шанувальників будь-який диск може стати щасливим - з підписом співачки.

Альбом 9 жизней виходить після завершення всеукраїнського туру співачки в його підтримку, який почався наприкінці вересня і тривав до початку грудня, і охопив 44 міста України.

У прес-службі Тіни Кароль нагадують, що всі попередні альбоми Тіни Кароль мають статус золотого або платинового диска.

Нагадаємо, що 16 вересня 2010 року на Кореспондент.net відбувся чат з Тіною Кароль. Відповідаючи на запитання інтернет-користувачів, співачка розповіла про своє сімейне життя, про сучасну музику, новий альбом і концертний тур, а також дала поради українським співакам-початківцям.

Корреспондент