Внесок України в перемогу над фашизмом беззаперечний – Табачник

Внесок кожного учасника антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні в перемогу над фашизмом величезний і абсолютно беззаперечний.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.

«Внесок кожного із союзників по антигітлерівській коаліції – він величезний і абсолютно беззаперечний», - сказав Д.ТАБАЧНИК, коментуючи заяву прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА щодо того, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні і без України.

На думку міністра, внесок України у перемогу в цій війні назавжди закріплений у пам`яті будь-якого з учасників війни «хоча б тим, що в Україні загинули понад 4 млн. мирного населення».