Внесок України в перемогу над фашизмом беззаперечний – Табачник
"Хоча б тим, що загинули понад 4 млн."
Внесок кожного учасника антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні в перемогу над фашизмом величезний і абсолютно беззаперечний.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні журналістам міністр освіти і науки, молоді і спорту Дмитро ТАБАЧНИК.
«Внесок кожного із союзників по антигітлерівській коаліції – він величезний і абсолютно беззаперечний», - сказав Д.ТАБАЧНИК, коментуючи заяву прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА щодо того, що Росія перемогла б у Великій Вітчизняній війні і без України.
На думку міністра, внесок України у перемогу в цій війні назавжди закріплений у пам`яті будь-якого з учасників війни «хоча б тим, що в Україні загинули понад 4 млн. мирного населення».