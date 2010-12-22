Суд закрив кримінальну справу проти Кіркорова

Мировий суд у Москві зняв зі співака Філіпа Кіркорова звинувачення в побоях і образу телережисера Марини Яблокової.

Суд затвердив підписану між сторонами конфлікту мирову угоду. Таким чином, кримінальну справу приватного звинувачення проти Філіпа Кіркорова було закрито. Постанова про припинення справи може бути оскаржена обома сторонами протягом 10 діб.

На засідання в середу прийшли адвокати сторін і сама Марина Яблокова, при винесенні постанови суд врахував, що Філіп Кіркоров не був раніше судимий, а також те, що він перепросив потерпілу і загладив заподіяну шкоду.

Умови угоди залишаються конфіденційними, проте наголошується, що Кіркоров визнав провину в побитті Яблокової.

Яблокова раніше звернулася до суду із заявою про порушення проти співака кримінальної справи за нанесення легкої шкоди здоров`ю і образу. Кіркоров, який спочатку заперечував свою провину, згодом зізнався, що хворий і потребує лікування. Він пройшов обстеження в ізраїльській клініці, де лікарі не знайшли психічних відхилень.

Після закінчення засідання адвокат Яблокової Сергій Жорін зазначив, що кримінальна справа проти Кіркорова продемонструвала, що "абсолютно будь-яка людина в нашому суспільстві, незалежно від статусу, понесе покарання за образу та побиття жінки".

Жорін також підтвердив, що Яблокова не отримає від Кіркорова грошей, а обмежиться перепрошенням.

Конфлікт між Яблоковою і Кіркоровим стався 6 грудня 2010 року на репетиції в Кремлівському палаці перед виступом співака на Золотому грамофоні-2010. Жінка звинуватила Кіркорова в побитті і звернулася в міліцію з проханням порушити кримінальну справу проти співака.

Кіркоров, який спочатку заперечував свою провину, згодом перепросив Яблокову і пояснив свою поведінку серйозною хворобою, нападами якої він страждає двічі на рік і яка супроводжується втратою пам`яті. Співак пройшов обстеження в ізраїльській клініці, де лікарі не знайшли психічних відхилень.

У ніч на 16 грудня режисер церемонії Золотий грамофон Марина Яблокова, яка звинуватила Філіпа Кіркорова в побитті, уклала мирову угоду з співаком.