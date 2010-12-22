Стан здоров'я Моїсеєва поліпшується
Спростували інформацію про параліч
Стан здоров`я російського співака і шоумена Бориса Моїсеєва, який увечері 20 грудня був госпіталізований в одну з клінік Москви, поліпшується.
"Самопочуття у нього стабільне, начебто, йде на поправку ", - повідомили в прес-службі артиста.
Там також спростували інформацію про параліч.
"Повідомлення про те, що Борис Моїсеєв паралізований, не відповідають дійсності. Ми перебуваємо на прямому зв`язку з його лікарем", - повідомила прес-служба співака.
Раніше повідомлялося про те, що стан Моїсеєва оцінюється як важкий, але стабільний.
Нагадаємо, що Борис Моїсеєв увечері в понеділок, 20 грудня, був доставлений в одну з центральних клінік Москви з нездужанням і підозрою на інсульт.
Після огляду лікарі поставили співакові діагноз "порушення мозкового кровообігу ". В даний час проводиться інтенсивна терапія в умовах стаціонару, загрози життю немає.