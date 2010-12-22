Музею історії Києва можуть надати приміщення кінотеатру ім. Гагаріна

У Київській міській раді розглядають варіант щодо розміщення експозицій Музею історії Києва в приміщенні кінотеатру ім. Гагаріна, який знаходиться на вул. Академіка Щусєва, 5 (поблизу метро «Дорогожичі»).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутатської фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді з посиланням на голову Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександра БРИГИНЦЯ.

«Наша комісія зараз розглядає ідею передачі приміщення одного з непрацюючих кінотеатрів багатостраждальному Музею історії Києва. Звичайно, така передача не вирішить проблему музею повністю, але принаймні дасть можливість відкрити для огляду частину експозиції», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат висловив переконання, що найбільше для такого проекту підходить кінотеатр ім. Гагаріна. “Якщо Київрада оперативно підтримає цю ідею і закладе в бюджет необхідні гроші, то Музей зміг би запрацювати вже в 2012 році”, - переконаний О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат нагадав, що шість років Музей історії Києва не має свого приміщення для експонування колекції.