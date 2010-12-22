Помер народний артист України Олег Тимошенко

Міністерство культури України, Національна академія мистецтв України, Національна музична академія імені П.І. Чайковського, Національна всеукраїнська музична спілка з глибоким сумом повідомляють про те, що національне музичне мистецтво, духовна культура зазнали тяжкої втрати. 20 грудня 2010 року на 79-му році життя після тяжкої хвороби помер визначний діяч сучасного хорового мистецтва, народний артист України, дійсний член Національної академії мистецтв України, академік-секретар відділення музичного мистецтва академії, професор Олег Семенович Тимошенко.

Про це УНІАН повідомили у Національній академії мистецтв України.

О.Тимошенко належав до плеяди видатних діячів музичної культури, які багато зробили для її розвитку, підготовки талановитої мистецької молоді. Як багаторічний ректор і професор Національної музичної академії імені П.І. Чайковського О.Тимошенко створив фундаментальну науково-практичну базу для виховання молодих музикантів, сприяв запровадженню у навчально-виховний процес нових напрямів музичного мистецтва, відкриттю нових спеціальностей і спеціалізацій.

Спираючись на досягнення світового музичного мистецтва, О.Тимошенко з великою зацікавленістю і дбайливістю сприяв розвиткові і збагаченню давніх традицій хорового мистецтва в Україні, проводив невтомну громадську діяльність як президент Асоціації діячів музичної освіти і виховання, секретар Національної всеукраїнської музичної спілки.

О.Тимошенко був академіком-засновником Національної академії мистецтв України, а з 1997 року - академіком-секретарем відділення музичного мистецтва академії.

О.Тимошенко відзначений орденами «За заслуги» І, ІІ і ІІІ ступенів, «Знак пошани», Почесними грамотами Верховної Ради України та Кабінету vіністрів України, ряду зарубіжних країн.

НАМУ висловлює глибоке співчуття рідним, близьким і колегам Олега Семеновича Тимошенка.

Прощання з О.Тимошенком відбудеться у п’ятницю, 24 грудня, з 11.00 до 13.00 години у приміщенні Національної академії мистецтв України, за адресою: вул. Воровського, 20.