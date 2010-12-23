Пікетувальники намагалися встановити на Майдані альтернативну ялинку

Київські правоохоронці затримали двох підприємців-пікетувальників, які намагалися встановити на Майдані Незалежності альтернативну ялинку.

"На організаторів акції складають адміністративні протоколи. Це порушення порядку організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів та демонстрацій", - повідомив заступник начальника Центру громадських зв`язків ГУМВС України в місті Києві Олександр РАДКЕВИЧ, передає ТСН.

Він зауважив, що після складання всіх потрібних документів затриманих відпустять, а матеріали направлять до суду.

"Попередня інформація така, що вони надали в управління в місті Києві заявку на захід на Майдані Незалежності, але згідно з законом, заявки на проведення відповідних масових заходів повинні подаватися до органів місцевого самоврядування. В даному випадку до КМДА", - сказав О.РАДКЕВИЧ.