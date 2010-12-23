Парламент Криму ухвалив відзначати річницю Переяславської ради

Верховна рада Криму ухвалила щорічно 18 січня проводити в регіоні урочисті заходи, присвячені роковинам Переяславської ради - у 1654 році запорізьке козацтво на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким ухвалило рішення укласти союз із Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 74 з 77 депутатів, що брали участь у засіданні кримського парламенту. Всього у ВР Криму 100 депутатів.

Автори постанови, серед яких лідер Російської громади Криму Сергій ЦЕКОВ, називають Переяславську раду «видатною подією в історії народу України».

Депутати вважають за необхідне виділяти кошти з республіканського і місцевого бюджетів на урочистості з цього приводу.

Кримський парламент доручив Міністерству освіти і науки автономії розробити план тематичних заходів для шкіл і вишів, присвячених історії Переяславської ради.