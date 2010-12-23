Пугачовій зробили операцію на серці
10:51, 23 грудня 2010Культура
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Були закупорені кровоносні судини
Лікарі зробили співачці Аллі Пугачовій операцію із стентування судин. Пацієнтка почувається добре. Про це повідомив прес-секретар директора наукового центру серцево-судинної хірургії Лео Бокерія.
Зараз вона в окремій палаті, але не у відділенні реанімації, передає "Маяк".
Операцію робили провідні фахівці центру. Кілька років тому А.Пугачовій робили таку ж операцію, але в іншій клініці.
Подібне хірургічне втручання є необхідним, коли закупорені кровоносні судини.
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