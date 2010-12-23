Кейт Мосс планує відкрити школу моделей

Британська супермодель Кейт Мосс хоче відкрити школу для початківців моделей.

"Кар`єра моделі - це важка праця, часто межує з приниженням. Це не просто" стань так, візьми свою ліву ногу в руку ". Загалом, щоб працювати моделлю, потрібно мати хороший смак і дещо розуміти в мистецтві", - заявила Мосс в інтерв`ю журналу Company, фрагменти якого з`явилися в The Daily Telegraph.

36-річна супермодель зазначила, що зможе допомогти молодим дівчатам, так як має великий досвід роботи і зуміє пояснити їм тонкощі професії, зокрема, навчити їх правильно позувати фотографам і ходити по подіуму.

Мосс впевнена, що робота моделі на зразок акторської майстерності: "Потрібно володіти певним артистизмом, вміти перевтілюватися в абсолютно іншу людину", і доступна навіть неідеальним дівчатам: "Погляньте на мене, я однобокий коротун. Зовсім не така, як всі ці чудові бразилійки".

Кар`єра Кейт Мосс почалася в 1990-х роках. За роки роботи вона встигла взяти участь у сотнях показів, неодноразово з`явитися на обкладинках модних видань, стати обличчям декількох компаній і отримати міжнародне визнання.

Крім модельного бізнесу Мосс пробувала себе і в інших сферах діяльності. Так, вона займалася дизайном одягу та аксесуарів, а також випустила кілька ароматів. Крім того, нещодавно в британській пресі з`явилася інформація про те, що супермодель хоче зайнятися гастрономічним бізнесом і налагодити продаж джемів за власним рецептом.

Нагадаємо, що в листопаді 2010 року американський журнал Vogue назвав Кейт Мосс найстильнішою жінкою десятиліття.

Корреспондент за матеріалами Lenta.ru, Vogue.ru