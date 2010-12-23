Герман дезінформували щодо скіфського золота

Колекція скіфського золота приватного музею "Платар" повинна бути в США до лютого 2012 року.

Про це заявив співвласник колекції Микола Платонов, повідомляє газета "Сегодня".

Як відомо, напередодні заступник глави адміністрації президента Ганна Герман заявила, що ця колекція повинна бути повернута в Україні якомога швидше.

"Схоже, Ганну Миколаївну дезінформували. За угодою з американською стороною, колекція повинна бути в США до лютого 2012 року", - сказав Платонов.

За його словами, виставка проходить за домовленістю з урядом США. Вона складається з двох частин: виставки українських ікон з держмузею "Києво-Печерська Лавра", і показу предметів старовини з колекції "Платар" від Трипілля до скіфського золота.

"Колекція "Платар" уже не раз опинялася в центрі скандалів. Серед археологів, і українських, і закордонних, є думка, що її експонати сумнівної якості", - йдеться у публікації.

"Половина скуплена у чорних археологів, а частина - підробки", - вважає співробітник відділу скіфо-сарматської археології Інституту археології Сергій Полін.

"Два роки тому колекції "Платар" експонувалися в Польщі, і Gazeta Wyborcza написала тоді розгромний матеріал, що, мовляв, непристойно виставляти на огляд цінності, отримані нелегальним шляхом", - зазначає видання.

Полін допускає, що колекцію вивозять за кордон для продажу місцевим колекціонерам.

У свою чергу Платонов заявив: "Усі наші експонати куплені на ринку легально".

Як відомо, приватний музей "Платар" заснований в 1991 році колекціонером Сергієм Платоновим і бізнесменом Сергієм Тарутою. Микола Платонов є сином нині покійного Сергія Платонова.

Українська правда