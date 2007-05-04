Аукціон ”Сотбіс” продає Пікассо, Модільяні, Сезанна, Кандинського й Шагала

Роботи Пікассо, Модільяні, Сезанна, Кандинського, Шагала та інших відомих художників будуть виставлені на аукціон "Сотбіс" 8 - 9 травня.

Чи не найцікавіший лот - акварель Сезанна "Натюрморт із зеленою динею", що вважається однією з найдорожчих акварелей у світі. Експерти "Сотбіс" оцінюють її у 12-14 млн. доларів. Очікують значну увагу покупців до кількох робіт Пікассо, зокрема оціненого в 14-18 млн. доларів "Арлекіна", котрий входить до серії з восьми портретів невідомого хлопчика, створених майстром у його "рожевий період". Один з портретів цієї серії - "Хлопчик із трубкою" - був проданий 2004 року за рекордну суму в 104,2 млн. доларів.

Серед лотів - дві картини Модільяні - "Портрет дівчини, яка сидить" / 12-15 млн/ і "Портрет Жанни Ебютерн" / 8-10 млн/. Величезний інтерес викликає полотно Василя Кандинського 1908 року "Білий звук", яке експерти оцінюють у 6-8 млн. доларів. На продаж також виставлені й кілька чудових робіт Марка Шагала, в тому числі "Великий цирк" 1956 року / 8-12 млн/. Також на продаж виставляються полотна Матісса, Сезанна, Гогена, Ренуара.

ІТАР-ТАРС, ICTV, фото Reuters