У Києві відкрився новорічний книжковий "Медвін"

Ярмарок “МЕДВІН: Книжковий Миколай” відкрився у столичному експоцентрі “Спортивний”, що біля метро “Республіканський стадіон”. Він триватиме з 23 по 25 грудня.

На урочистому відкритті виступили письменник Віталій Капранов, співачка Млада (у супроводі піаніста Олексія Боголюбова і Сергія Табунщика на ударних), міністр і, як нещодавно стало відомо, поет Анатолій Толстоухов. Директор виставкової компанії “Медвін”, Едвін Задорожний, розповів, що цього року ярмарок уперше об`єднався з книжковим рейтингом “Книжка Року”. Тож підбиття підсумків рейтингу і нагородження переможців відбудеться 24 грудня о 16 годині.

Також на ярмарку відбудуться автограф-сесії письменників, працюватиме фольклорна сцена з народною музикою і обрядами, пройдуть майстер класи зі створення мультфільмів, ляльок-мотанок та розмальовування ялинкових іграшок.

Повну програму ярмарку можна подивитися в тут.

Олег Коцарев