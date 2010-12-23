У Вінниці відкрився шоколадний диво-центр для дітей

Унікальний в Україні дитячий центр, який вже встигли охрестити "Музеєм шоколаду", відкрився у середу в Вінниці.

Розважальний центр, в якому школярам покажуть і розкажуть, як виготовляється шоколад, відкрився на території Вінницької кондитерської фабрики.

Потрапити у диво-центр можуть не всі, а школярі 3-9 класів. Діти зможуть не тільки побачити процес виготовлення насолод, але і розгадати секрети їхніх інгредієнтів.

Для цього їм потрібно зробити інтерактивну подорож по 4 кімнатах, кожна з яких зберігає секрети цукру, шоколаду, смаку і запаху.

Екскурсія, що триває 1 годину і 45 хвилин, починається з зустрічі з "живим" роботом Робошеном.

Він розповідає про правила гри - у кожній з кімнат на дітей чекає певне завдання, впоравшись з яким вони отримають код, який знадобиться їм, щоб потрапити в наступну кімнату та в 4D-кінотеатр, а потім - у "Сховище" з подарунками.

Новий центр унікальний і єдиний в Україні - повністю автоматизований інтерактивно-освітній комплекс. Планується проводити не менше 6 екскурсій на день, а це значить, що в рік центр зможуть відвідати близько 40 тисяч дітей.

Після екскурсії кожна дитина отримає подарунковий набір - цукерки, іграшки і групове фото на пам`ять.

Розроблявся розважальний центр спеціально голландськими фахівцями в галузі створення дитячих парків розваг. Загалом на реалізацію проекту було витрачено 2 мільйони євро.

Українська правда