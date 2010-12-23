Табачник не отримав призначене йому відро помиїв

Дмитро Табачник не прийшов на свою анонсовану автограф-сесію під час книжкового ярмарку “МЕДВІН: Книжковий Миколай”.

Вона мала відбутися 23 грудня о 14-00 з нагоди виходу книжки “Убийство Столыпина”, що її міністр написав у співавторстві з Віктором Вороніним.

Тим часом до стенду видавництва “Фоліо” прийшла група опонентів міністра. Письменник і видавець Сергій Пантюк приніс відро з бурдною рідиною і написом “Помиї для Табачника”.

- Ксенофоби мають знати своє місце! - сказав Сергій Пантюк. - Особливо обурює те, що Табачник на книжковому ярмарку хоче затесатися між справжніх письменників. Мені це неприємно як учаснику літературного процесу, і я прийшов висловити своє ставлення до ксенофоба, людиноненависника і ворога моєї країни.

Також Сергій Пантюк прочитав вірша про Дмитра Табачника:

Ішов українець -

Вступив у лайно,

На цілу країну

Смерділо воно.

Оце ж так рахуба!

Оце необачний!

Аж зиркнув, а то -

Не лайно, а Табачник.

Сам міністр, однак, до стенду, де мала проходити автограф-сесія, не з`явився. Як заявив директор видавництва “Фоліо” Олександр Красовицький, автограф-сесію скасовано через те, що Верховна Рада приймає бюджет, а тому Дмитро Табачник зайнятий у цьому процесі.

Олег Коцарев