Українську бібліотеку в Москві перевіряють на екстремізм

З Бібліотеки української літератури в Москві вилучено більш як 50 книг для проведення психолого-лінгвістичної експертизи.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це українських журналістів повідомила директор бібліотеки Наталія ШАРІНА.

За її словами, вилучення літератури здійснював Відділ боротьби з екстремізмом МВС Росії, створений к березні 2008 року.

Як сказала Н.ШАРІНА, співробітники міліції в електронному каталозі набрали слово «націоналізм» і вилучили всі видання, в яких було знайдено це слово.

Н.ШАРІНА підкреслила, що міліція запропонувала співробітникам бібліотеки знайти на полицях всі книги, які показав каталог, а на запитання: «Чому ви не зробите це самі?», було сказано: «Ви хочете, щоб ми перевернули бібліотеку і всі книги були на підлозі?».

За її словами, з її кабінету були вилучені недавно одержані книги, зокрема від Посольства України в Росії.

Н.ШАРІНА відзначила, що на запитання про підстави для вилучення книг слідчі повідомили, і це записано у протоколі обшуку, що «література вилучається для проведення психолого-лінгвістичної експертизи».

Відповідаючи на запитання, чи можуть ці події бути пов`язані з нещодавніми міжнаціональними безладами у Москві, Н.ШАРІНА сказала: «Якщо в усьому, що відбувається, шукати крайньою Бібліотеку української літератури, державну установу культури міста Москви, то, вибачте, я вважаю, що це… Якщо за все має відповідати Бібліотека української літератури, тоді це говорить про небажання і невміння певних структур».

Вона пояснила, що відповідно до статті 13 федерального закону «Про протидію екстремістській діяльності», екстремістською літературою визнано ту література, яку оприлюднено на офіційному сайті Міністерства юстиції РФ

«Жодного видання, жодної книги, що входить до цього списку, у нас немає і не знайдено. Тому, якщо ми говоримо про порушення даного закону, тут до нас ніяких претензій немає», - сказала вона.

За словами Н.ШАРІНОЇ, виїмку міліція здійснила на підставі постанови про проведення обшуку 21 грудня, який проходив 9 годин, причому 18 і 19 грудня про це повідомили деякі російські ЗМІ.

Як стало відомо УНІАН, вилучено близько 50 книг. Зокрема, це книги про митрополита Андрія Шептицького, про ОУН-УПА, про діяльність руху «Пора», а також газети «Нація і держава», «Шлях перемоги», «Українське слово». До цього списку також потрапило видання «Національна безпека України» тощо.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 грудня, на прес-конференції в Москві посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що посольство не може впливати на діяльність Бібліотеки української літератури в Москві у зв`язку з обшуками, що проводяться там.

«Питання складне і неприємне. Бібліотека належить мерії Москви, і посольство не може мати впливу на ті процеси, які там відбуваються», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

21 грудня у ЗМІ з`явилася інформація, що в Бібліотеці української літератури в Москві співробітники Головного управління МВС Росії по Центральному федеральному округу проводять обшук. Напередодні ЗМІ писали, що в бібліотеці нібито поширювали літературу «антиросійської спрямованості».

При цьому у Бібліотеці української літератури назвали провокацією появу повідомлень про нібито порушення кримінальної справи за фактом розповсюдження екстремістської літератури (за статтею 282 (розпалювання ненависті або ворожнечі) Кримінального кодексу Росії).