Віфлеємський вогонь миру запалає на Говерлі.

Про це УНІАН повідомили в Івано-Франківській станиці Пласту, члени якого доставили Віфлеємський вогонь до Івано-Франківська.

Напередодні Різдва з рук у руки пластуни передадуть його у лікарні, школи, садочки, дитячі будинки та в адмінбудівлі.

Довідка УНІАН. Історія Віфлеємського вогню розпочалася у Відні в 1986 році. Тоді у рамках передріздвяної імпрези «Світло з темряви» кожен, хто приніс пожертву на знак подяки за допомогу, міг отримати свічку. Вона була запалена від полум’я з місця народження Ісуса. Ось уже впродовж 25 років святий вогонь напередодні Різдва розповсюджують по світу.

Наприкінці листопада вогонь із Віфлеєму привезли у спеціальному контейнері до Європи, і далі його передають із рук в руки по всіх містах. Австрійські скаути привозять святий вогонь у Відень, де передають його своїм ровесникам. До України вогонь потрапляє із Польщі.