Ющенко видав указ про відзначення річниці видатного композитора Кирила Стеценка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО видав указ “Про відзначення 125-річчя від дня народження Кирила Стеценка”.

Указ за № 381/2007 від 4 травня 2997 р. розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент України “з метою вшанування пам`яті видатного українського композитора, диригента, педагога, громадсько-політичного і церковного діяча Кирила Григоровича Стеценка та з нагоди 125-річчя від дня його народження” доручив Кабінету Міністрів України утворити в двотижневий строк організаційний комітет з підготовки й проведення заходів з відзначення 125-річчя від дня народження К.Стеценка та затвердити персональний склад цього комітету.

Крім того, уряду доручено розробити та затвердити план заходів з відзначення 125-річчя від дня народження К.Стеценка, передбачивши, зокрема, проведення ювілейного концерту в Національній опері України та прем`єри програми «Романси Кирила Стеценка» в Національній філармонії України, а також реалізацію проекту «Духовна музика Кирила Стеценка в соборах України». Крім того, у рамках заходів мають бути реставровані меморіальні музеї К.Стеценка у селі Веприк Київської області та селі Квітки Черкаської області та модернізована їх матеріально-технічна база.

Також, згідно з указом, слід організувати та провести разом із Національною академією наук України у місті Києві наукової конференції, присвяченої життю, діяльності та спадщині К.Стеценка, а також конференцій, тематичних вечорів у інших регіонах України; випуск нотних видань, педагогічних, музикознавчих праць Кирила Стеценка та його музичної спадщини на компакт-дисках.

Крім того, передбачається випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених 125-річчю від дня народження К.Стеценка, та здійснення спецпогашення поштової марки.

Також, згідно з указом, Міністерству культури і туризму України, Київській, Вінницькій, Черкаській обласним державним адміністраціям, Київській міській державній адміністрації доручено забезпечити проведення у 2007 році Всеукраїнського конкурсу хорових колективів імені Кирила Стеценка, інших культурно-мистецьких акцій, присвячених творчості композитора.

Крім того, Державному комітету телебачення та радіомовлення України доручено організувати цикли тематичних телевізійних і радіопередач, забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення 125-річчя від дня народження К.Стеценка.