Папа Римський привітав католицький світ з Різдвом Христовим.

Сьогодні вночі римський первосвященик відслужив у соборі Святого Петра урочисту різдвяну месу, передає ІТАР-ТАСС.

Вона розпочалася з ходи кардиналів і єпископів, що супроводжувався співом календ. Папа БЕНЕДИКТ XVI, вдягнений у золочений ритуальний одяг, оповістив хрещений світ про прихід Спасителя. "Християнський Бог дав людям силу подолати тиранію влади, - зазначив понтифік, - і ми звертаємося до Нього з проханням продемонструвати свою могутність, перетворивши Землю на царство істини, любові, справедливості і миру".

У базиліці знаходилися понад 10 тис. чоловік: діячі італійської держави, іноземні дипломати, акредитовані при Святому Престолі.

Сьогодні головною подією католицького Різдва стане виступ Папи Римського з посланням "Урбі ет орбі" ("Місту і світу"), котре він промовить з центрального балкона базиліки опівдні.