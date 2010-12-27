Тематика льодових скульптур - архітектура та мультфільми

У Черкасах відбудеться фестиваль

У Черкасах 14 січня розпочнеться IV фестиваль льодових скульптур "КриЖталь-2011". Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу комунікацій та зв’язків з громадськістю виконкому Черкаської міської ради Марина ВОЛОШЕНКО, тематика фестивалю – архітектура і герої радянських мультфільмів. У рамках фестивалю планується відтворити із криги Блакитний палац (колишній готель «Слов’янський»), Палац одружень, Ільїнську церкву у селі Суботів, Свято-Преображенську церкву у селі Мошни, черкаський Свято-Михайлівський собор, будівлю редакції газети «Черкаський край».

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