Мадонну назвали королевою британських газет

Американська співачка Мадонна очолила список знаменитостей, імена яких найчастіше з`являлися в публікаціях британських видань.

За десять років - з 2000 по 2010 роки - Мадонну згадували в британській пресі 46017 разів, повідомляє The Daily Mirror.

На другому місці розмістився ведучий популярного телешоу з пошуку талантів X Factor Саймон Коуелл, проте він відстає від Мадонни на 15 000 разів - 29888 згадувань.

Третім героєм публікацій за десятиліття став поп-співак Роббі Вільямс - 28563 згадувань. На четвертому місці - Кейт Мосс - 28056 згадувань. Замикає першу п`ятірку - Брітні Спірс (27588).

У Топ-10 найбільш популярних у британських журналістів знаменитостей за підсумками нульових також потрапили: Вікторія Бекхем (25833), Девід Бекхем (24953), Майкл Джексон (24 688), Пол Маккартні (21 556), Кайлі Міноуг (19694).

Варто зазначити, що Кайлі Міноуг стала новачком першої десятки списку героїв британської преси - у рейтингу за період з 2000 по 2009 рік десятий рядок займав Пол Маккартні з двадцятьма з лишком тисячами згадувань.

Нагадаємо, що в квітні 2010 року британська музична компанія PPL склала список найбільш популярних артистів останнього десятиліття. Очолила рейтинг Мадонна.

Lenta.ru

