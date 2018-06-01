"Книжку Року” за красне письменство отримала Оксана Забужко

На урочистій церемонії, оформленій в етно-стилі, під мелодію пісні „Belfast” вручили нагороди у семи номінаціях.

Ялинки з бубликами, фольк-рокові музичні паузи – саме в такому антуражі відбувалося днями нагородження переможців книжкового рейтингу „Книжка Року” на ярмарку „Медвін: Книжковий Миколай” у Києві. А почалася церемонія взагалі з різдвяного вертепу (у виконанні студентів Драгоманівського університету). Це багато кого здивувало, а втім нагородження збіглося в часі зі Святвечором за григоріанським календарем. І нагороди переможцям теж виносили персонажі вертепу, що часом призводило до кумедних моментів: так, представникам Українського Католицького університету виніс нагороди… чорт у спортивних штанях. Ще однією несподіванкою стало те, що музичним тлом самих вручень стала трохи перероблена інструментальна версія пісні „Belfast” групи „Boney M”.

Першою номінацією після того, як проспівала Руслана Лоцман, оголосили „Обрії”. У підномінації „Науково-популярна література / Публіцистика” перемогла книжка Ксаверія Кнотца з незвичною назвою „Секс, якого не знаєте. Для подружніх пар, які люблять Бога” від львівського видавництва „Свічадо”. У підномінації „Спеціальна література” – „Рисунок, живопис, скульптура: Теоретико-методологічні основи комплексного навчання” Ігоря Туманова від так само львівського „Аверса”. Серед енциклопедичних і довідкових видань перемогла енциклопедія „Рух Опору в Україні: 1960-1990” від київського видавництва „Смолоскип”.

Номінація „Софія”. У підномінації „Зарубіжна гуманітаристика” книжкою року став перший том видання „Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей” (київська „Дух і літера”). В українській гуманітаристиці відзначили „Вибране у шістьох томах” Мирослава Мариновича (згадуване „Видавництво Українського Католицького університету”, Львів).

Номінація „Минувщина”. Серед популярних видань та історичної белетристики перемогла книжка Михайла Відейка „Ukraine from Trypillia to Rus” видавництва „Кріон” (Київ). У підномінації „Дослідження / документи” – „Україна: Антологія пам‘яток державотворення Х–ХХ ст. У десяти томах” від київських „Основ”. У підномінації „Біографії / Мемуари” – „Гетьман: Шляхи: Осмислення” („Темора”, Київ).

Після нетривалого виступу гурту „Тарута” черга дійшла номінації „Візитівка”. У підномінації „Мистецтво” експерти тут віддали перевагу книжці Віти Сусак „Українські мистці Парижа. 1900-1939”, надрукованої у київському видавництві „Родовід”. У підномінації „Етнологія / етнографія / фольклор / соціолінгвістика” перемогла книжка „Опішнянська мальована миска другої половини ХІХ – початку ХХ століття (у зібранні Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі)” опішнянського ж видавництва „Українське народознавство”. Серед краєзнавчої й туристичної літератури перемогло „Покуття” від видавництва „Манускрипт-Львів”.

Номінація „Дитяче свято”. Тут безумовним лідером прогнозовано виявилася київська „А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”. Їхні книжки перемогли відразу в двох підномінаціях. „Чудове чудовисько в країні жаховиськ” Сашка Дерманського – серед творів для дошкільнят і молодших школярів, а „Джури і підводний човен” Володимира Рутківського – для середніх і старших школярів. У підномінації „Розвиваюча та пізнавальна література” перевагу віддали книжці „Океанологія. Правдивий звіт про подорож на «Наутилусі»” від „Махаона” (Київ). Завершив нагородження переможців цієї номінації своїм сольним виступом фронтмен гурту „Тінь Сонця” Сергій Василюк.

Номінація „Хрестоматія”. З української та зарубіжної класики відзначили „Повну академічну збірку текстів” Григорія Сковороди (харківський „Майдан”), яка прославилася не лише своєю унікальністю й величезною кількістю сторінок, а й надзвичайно маленьким накладом. У літературознавстві переміг Микола Жулинський з книжкою „Нація. Культура. Література. Національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури”, виданою у „Науковій думці” (Київ). І в підномінації „Критика / біографії / мемуари” вдруге отримав відзнаку „Смолоскип” – за третій том щоденників Володимира Винниченка.

І нарешті чи не найочікуваніша номінація – „Красне письменство”. Вже з попередніх виступів експертів стало очевидним: приз отримає книжка Оксани Забужко „Музей покинутих секретів” („Факт”, Київ). У зарубіжній прозі переміг переклад „Флорентійської чарівниці” Салмана Рушді (Видавництво Жупанського, Київ). А найкращою книжкою поезій визнали перевидання київською „Либіддю” „Берестечка” Ліни Костенко.

Спеціальні відзнаки цього разу отримали – видавництво „Темпора” за „видавничий імідж року” та „Піраміда” – за найкращу книжкову серію „Приватна колекція” (уже втретє поспіль). А після виступу сестер Тельнюк з піснями на слова Василя Стуса, Ліни Костенко та Оксани Забужко вручили й гран-прі „Книжки Року”. По нього вдруге вийшов на сцену Леонід Ушкалов, упорядник академічної збірки творів Григорія Сковороди.

Що ж, попри те, чи погодяться читачі з вибором експертів „Книжки Року” на чолі з Костянтином Родиком, фактом лишається те, що рейтинг зайвий раз засвідчив: криза не вбила українське книговидавництво, і можна чекати нових приємних сюрпризів. Постукавши, правда, перед цим тричі по дереву.

Олег Коцарев