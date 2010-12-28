Мандрівник Гордієнко завершив другий етап кругосвітньої експедиції

Відомий мандрівник з Дніпропетровська, доцент Київського університету туризму, економіки і права Сергій ГОРДІЄНКО, який відправився у 2003 році в кругосвітню експедицію наодинці із Севастополя, сьогодні повернувся в місто-герой, подолавши зворотний шлях із Владивостока.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам на площі Нахімова С.ГОРДІЄНКО повідомив, що таким чином він завершив другий етап своєї подорожі «Солотрансглобаль». З Владивостока до Севастополя він вийшов у 2008 році. За час походу подолав 24 тис. кілометрів.

За словами С.ГОРДІЄНКА, він присвятив свій похід «людям, які відкривали вікно в майбутнє».

Відповідаючи на запитання журналістів, що було найскладнішим за цей період, С.ГОРДІЄНКО згадав напад ведмедя (кігті переможеного ведмедя, які він зберігає як талісман, С.ГОРДІЄНКО продемонстрував журналістам - УНІАН), як провалювався під лід, двічі мало не потонув, “напад людей... близько 14 випадків». Як додав мандрівник: «Я, напевно, побив рекорд перебування у мінусових температурах: мінус 51 градусів два з половиною тижні, але я не просто відсиджувався, я рухався».

За інформацією С.ГОРДІЄНКА, 16 тис. кілометрів він пройшов зі своїм собакою, чорним лабрадором на ім’я Пеленг-Румб. Проте чотириногого друга довелося відправити додому, до Дніпропетровська, оскільки той сильно постраждав після зустрічі з вовками.

Як сказав С.ГОРДІЄНКО, у 2012 році він має намір продовжити свою подорож, буде третя і четверта частини. «Третя частина програми полягатиме в тому, що я здійсню каботажне плавання на судні класу «морський каяк» від Севастополя і вздовж узбережжя Північної Африки, потім вздовж узбережжя всієї Європи, потім - Дніпро і знову повернення до Севастополя», - сказав він. Завершальним етапом буде старт із міста Севастополь до Північного полюса, додав мандрівник.