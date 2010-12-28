Померла біла королева соулу Тіна Марі

У неділю, 26 грудня, в Лос-Анджелесі померла американська соул-виконавиця Тіна Марі (Teena Marie), відома як біла королева соулу (ivory queen of soul).

Їй було 54 роки. Співачка померла у себе вдома. Про це повідомляє в понеділок агентство AP з посиланням на менеджера співачки Майка Гарднера (Mike Gardner).

Причина смерті не називається. Про які-небудь серйозні захворювання нічого не відомо, однак у пресі не раз з`являлися повідомлення про її пристрасть до сильнодіючих ліків.

У минулому році Тіна Марі випустила альбом Congo Square і успішно гастролювала до недавнього часу.

Тіна Марі (справжнє ім`я Мері Крістіна Брокерт) народилася 5 березня 1956 року. Виступати на сцені почала з 8-річного віку, проте своєю кар`єрою вона зобов`язана перш за все легенді фанку Ріку Джеймсу (Rick James), з яким познайомилася, коли їй було 19. Джеймс допоміг їй записати і видати першу платівку, Wild and Peaceful (1979), а через кілька років їхня записана дуетом автобіографічна композиція Fire and Desire стала хітом на американських радіостанціях.

Згодом у Тіни вийшла дюжина альбомів, і вона поступово заробила репутацію найбільш обдарованої білої виконавиці негритянської музики - соулу та R & B. Її найвідоміші пісні - Lovergirl, Ooo La La La, Lead Me On - відносяться до 1980-х років.

РИА Новости

