Суд засудив зломщиць пошти Кіркорова до двох років умовно

Прісненський суд Москви визнав екс-адміністратора Філіпа Кіркорова Віру Японцеву та колишнього директора рекламного агентства Ніну Юрову винними у зломі електронної пошти та сторінки Кіркорова на сайті Одноклассники.ру.

Суд засудив їх до двох років позбавлення волі умовно. Захист Юрової має намір оскаржити вирок.

"Я буду оскаржувати вирок. Він повинен бути виправдувальним, оскільки ніяких доказів, що вони зламали поштову скриньку, немає", - сказала одна із захисників Юрової Ганна Бюрчієва. Вона вважає, що суд виніс обвинувальний вирок через великої уваги до процесу в ЗМІ, і тому що потерпілий - російський поп-король.

У свою чергу адвокат Тетяна Акімцева, що представляє на процесі інтереси Кіркорова, повідомила журналістам після оголошення вироку, що винесеним рішенням задоволена і оскаржити його не планує.

Раніше держзвинувачення просило призначити обвинуваченим по вісім років реального позбавлення волі.

Акімцева вважає, що на значне пом`якшення покарання вплинула позиція її клієнта. Кіркоров ще на початку процесу звертався до суду з проханням про максимально можливу поблажливість до Юрової і Японцевої.

Нагадаємо, за версією слідства, Юрова і Японцева скоїли інкриміновані діяння з метою шантажу артиста. Звинувачення їм було висунуте за двома статтями: вимагання в особливо великому розмірі та неправомірний доступ до комп`ютерної інформації.

Колишні співробітниці Кіркорова не визнають провину і пов`язують своє кримінальне переслідування з тим, що Кіркоров нібито винен їм понад 7 мільйонів рублів за організовані концерти.



РИА Новости

