Наталі Портман чекає дитину і готується до весілля

Голлівудська актриса Наталі Портман (Natalie Portman) заручена і чекає дитину.

Про це повідомляє журнал People з посиланням на саму Портман.

Обранцем актриси став французький танцівник і хореограф Бенжамен Мілльп’є (Benjamin Millepied), з яким вона познайомилася минулого року на зйомках фільму Чорний лебідь (Black Swan) Даррена Аронофські.

Портман грала балерину, а Мілльп’є ставив танці. За роль у цій стрічці Портман висунуто на Золотий глобус та премію Гільдії кіноакторів.

Мілльп’є, що народився в 1977 році в Бордо і перебрався до Нью-Йорка в 1995 році, вважається головною зіркою Нью-Йоркської балетної трупи (New York City Ballet), у якій він перебуває вже 15 років.

29-річна Наталі Портман, уроджена Наталі Хершлаг (Леон, Близькість, В - означає вендета, Потяг на Дарджілінг, Привиди Гойї, Ще одна з роду Болейн) раніше перебувала в романтичних стосунках з акторами Гаелем Гарсіа Берналем і Джейком Гілленхоллом, а потім - з фолк-співаком Девендрою Банхартом.

Нагадаємо, що в Чорному лебеді Наталі Портман зіграла з актрисами Вайноною Райдер і Мілою Куніс. Українська прем`єра фільму очікується в квітні 2011 року.

У листопаді на екрани вийшла мелодрама Любов і інші обставини з Наталі Портман у головній ролі.

РИА Новости

