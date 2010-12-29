У Таджикистані вважають, що Новий рік треба зустрічати в березні

Частина жителів Таджикистану впевнена, що Новий рік потрібно святкувати не в ніч з 31 грудня на 1 січня, а 21 березня - в день весняного рівнодення - Іди Навруз.

"Можливо, коли піде покоління людей, які виросли за Радянського Союзу, в Таджикистані почнуть відзначати це свято 21 березня, але переважно, у віддалених регіонах, не торкнувшись столиці і великих міст, де живе більшість населення із світською освітою", - вважає політолог Парвиз Муллоджанов.

Інший незалежний політолог Навруз Шарипов вважає, що розмови про відміну Нового року виникли зараз не випадково. "Таджицьке суспільство нині на роздоріжжі - хоча в Таджикистані частина населення тяжіє до російської або європейської культури, інша частина почала орієнтуватися на ісламську культуру", - сказав він.

Супротивники Нового року виступають поки за те, щоб це свято відзначати 21 березня. Іди Навруз - стародавнє свято, що прийшло до мусульман із зороастрійської релігії ще п`ять тисяч років тому, символізуючи настання весни.

Член політради Партії Ісламського відродження Таджикистану Хикматулло Сайфуллозода переконаний, що традиційний Новий рік - чуже для таджиків свято, нав`язане ідеологією СРСР. "Нам, мусульманам, не треба нав`язувати християнські традиції, у нас тепер суверенна держава, і в Таджикистану повинні бути свої культурні цінності", - вважає він. Кожен таджикистанець сам має право вибрати, як і коли відзначати Новий рік, "просто не треба нав`язувати нам його як державне свято".

Студент медуніверситету Ільхом сказав РІА”Новости”, що Новий рік його сім`я не відзначатиме. "Раніше, років п`ять тому ми відзначали, але після того, як мій батько здійснив хадж (паломництво до святинь Ісламу), він заборонив робити це", - повідомив Ільхом. Студент шкодує, що в сім`ї перестали відзначати Новий роки, але відзначить його з друзями так, щоб батько не знав.

Столиця країни Душанбе оформлена святково. У міських магазинах і на ринках йде жвава торгівля новорічною атрибутикою і символом майбутнього 2011 року - Кроликом. У школах і дитсадках йдуть ранки з Дідом Морозом і Снігуронькою.