В Одесі поховали дівчат-моделей, які загинули в аварії вертольота

28 грудня в Одесі відбувся похорон трьох дівчат, які розбилися під час аварії вертольота, що сталася 26 грудня близько 11.00 біля села Бутовичівка Солонянського району Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, під час перельоту з аеропорту «Підгородне» Дніпропетровської області до Одеси з дозаправкою в Миколаєві за невстановлених обставин вертоліт зазнав катастрофи. Загинули 40-річний пілот, а також три пасажирки.

Як стало відомо газеті «Комсомольская правда в Украине», пасажирками вертольота були 19-річна Катя Ветчинкіна, 18-річна Яна Бондаренко і 22-річна Злата Маширова — всі три загиблі дівчата працювали моделями і брали участь в різних конкурсах і показах.

За інформацією газети, Я.Бондаренко вчилася в економічному університеті, була фіналісткою конкурсу «Студентська красуня-2009», готувалася до участі в конкурсі "Перлина Одеси". К.Ветчинкіна займалася в школі-студії шоу-балету «Тодес», навчалася в двох вишах - вивчала романо-німецьку філологію і морський транспортний сервіс. У 18 років брала участь в конкурсі "Міс Україна Всесвіт 2009", а з недавніх пір стала керівником одеської «Федерації краси».

«За неофіційними даними, - пише «КП в Украине», - дівчата у суботу ввечері були на новорічному корпоративі, який проходив в дорогому туристсько-розважальному комплексі SunRay за містом. А вертоліт, на якому вони вилетіли до Одеси, нібито належав власникові клубу».

Згідно з іншою версією, викладеною в газеті, дівчата відправилися до Дніпропетровська на день народження на запрошення друзів, і самі знайомі запропонували їм надіслати вертоліт, оскільки на машині через негоду подорож зайняла б набагато більше часу.

Як повідомила «КП» президент «Федерації краси» Олена РОМАЙСЬКА, поїздка до Дніпропетровська не планувалася, оскільки в суботу К.Ветчинкіна мала брати участь в репетиції конкурсу краси як ведуча.

Про вертоліт, який зазнав катастрофи, газеті стало відомо, що «машина марки Aerospatiale SA 341G Gazelle французького виробництва, вартістю близько мільйона гривень, не була зареєстрована в Дніпропетровську. А в одеському аеропорту кажуть, що не одержували офіційної заявки на прийом вертольота з Дніпропетровська. А це грубе порушення, тим паче, що був туман».

У прес-службі Дніпропетровської прокуратури кореспонденту УНІАН повідомили, що в даний час слідством розглядаються дві версії причин аварії: людський чинник і погодні умови. Остаточні висновки будуть зроблені після проведення експертизи і розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня Дніпропетровська транспортна прокуратура порушила кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України за фактом порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело до загибелі чотирьох чоловік.