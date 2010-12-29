Голлівудські актори організували супутникове стеження за Суданом
09:45, 29 грудня 2010Культура
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Відстежують вогнища і насильство
Група голлівудських акторів, у тому числі, Джордж Клуні, організували проект супутникового стеження за кордоном між Північним і Південним Суданом.
Метою проекту є відстеження вогнищ насильства і масових пересувань біженців у цьому регіоні.
Фотографії, які передаються зі супутника, будуть вивчатися експертами в ООН та інших організацій. Результати публікуватимуться в інтернеті.
Нагадаємо, раніше Джордж Клуні погодився стати ведучим телемарафону зі збору коштів для допомоги мешканцям Гаїті, постраждалим від землетрусу.
Як повідомлялось, благодійна акція принесла більш ніж 57 млн дол.
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